इन पांच युवकों के कारण 'मुश्किल' में फंसी मध्यप्रदेश पुलिस, एक से बचने के चक्कर में दूसरी आफत ले ली है मोल!

भोपाल/ मध्यप्रदेश की पुलिस एक बार फिर से सवाल में है। एक मुसीबत से बचने के चक्कर में मध्यप्रदेश की पुलिस ने दूसरी आफत मोल ले ली है। जिसका प्रदेश में विरोध शुरू हो गया है। दरअसल, डीजीपी ने एक आदेश जारी किया अगर गिरफ्तार व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति का हो तो उसके साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट नहीं की जाए। लेकिन डीजीपी को ये आदेश एक पुराने मामले की वजह से जारी करनी पड़ी है।

उस मामले में शामिल पांच युवकों के कारण मध्यप्रदेश की पुलिस ने दूसरी मुसीबत मोल ले ली है। जिस पर अब नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। दरअसल,जिस मामले को लेकर डीजीपी को यह आदेश जारी करना पड़ा है, वह झाबुआ-अलीराजपुर का मामला था। जहां पर अगस्त में मध्यप्रदेश की पुलिस पर पांच युवकों को पेशाब पिलाकर पिटाई करने का आरोप लगा था। ये सभी युवक दलित थे। इसे लेकर प्रदेश में काफी हंगामा हुआ था।

पांच युवकों को पुलिस ने किया था गिरफ्तार

दरअसल, अगस्त महीने में अलीराजपुर के कस्बाई थाना नानपुर ने पांच युवकों फाटा डैम के पास से हिरासत में लिया था। इन युवकों पर आरोप था कि इनलोगों ने पेट्रोलिंग के लिए गए पुलिस दल पर हमला कर दिया था। पुलिस इन सभी को थाने ले आई और उसके बाद थाने में पिटाई शुरू कर दी। पुलिस अनुसार सभी ने थाना प्रभारी पर हमला किया था। लेकिन इनके परिजनों ने आरोप लगाया कि ये सभी बेगुनाह थे, पुलिस थाने में लाकर बेरहमी से इनकी पिटाई की है।

पेशाब पिलाकर पिटाई

पांच युवकों के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया था कि नशे में पुलिस जवानों ने इन्हें उल्टा लटकाकर थाने में पिटाई की। पुलिस ने इनके साथ बर्बरता भी की। परिजनों ने कहा कि पुलिस हिरासत में इन्हें पेशाब पिलाई। अगले दिन इन पांच युवकों के परिजन थाने पर पहुंच हंगामा करने लगे। हंगामे के बाद मामला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तक पहुंचा, उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई।

MP: 4 police personnel suspended for thrashing 5 people in Nanpur police station limits of Alirajpur dist following altercation b/w them when the former group had gone for a picnic at Nanpur Phata Dam. Families allege cops were intoxicated&forced the 5 to consume urine too.(11.8) pic.twitter.com/whmrGswkFh