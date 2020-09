ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में मध्यप्रदेश चौथे स्थान पर, पड़ोसी राज्यों को पीछे छोड़ा

भोपाल। केंद्र सरकार ने साल 2019 की ईज आफ डूइंग बिजनेस ( ease of doing business ranking ) में राज्यों की रैंकिंग जारी कर दी। इस रैंकिंग में मध्यप्रदेश ने भी जगह बना ली है। मध्यप्रदेश इस रैंकिंग में देश के राज्यों में चौथे नंबर पर आया है। इस रैंकिंग में पड़ौसी राज्य छत्तीसगढ़ छठे नंबर पर और राजस्थान 8वें नंबर पर आए हैं। इसके मुताबिक मध्यप्रदेश में व्यापार करना आसान हुआ है।



केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को राज्य व्यापार रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग यानी ईज आफ डूइंग में राज्यों की रैंकिंग जारी कर दी। इसमें मध्यप्रदेश को चौथा स्थान मिला है। भारत में कारोबारी माहौल को और बेहतर बनाने की दिशा में बिजनेस सुधार के कार्यों की योजना को लागू करने के आधार पर राज्यों की रैंकिंज जारी की गई है। इस दौरान केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल थे।

Some states have shown extraordinary energy in putting together action plans and making sure that reforms happen. States have embraced the true spirit behind the State Business Reforms Action Plan: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman https://t.co/G6HIzKVgSk pic.twitter.com/2SA7PXnSw1