रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर न हो, जब भी डाउनलोड होगा आपका आधार, जानिए तरीका

भोपाल. कई बार लोगो को आधार कार्ड की कॉपी की जरूरत होती है, लेकिन अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड न हो पाने के चलते उसे डाउनलोड कर पाना संभव नहीं होता। लेकिन, अब भारतीय नागरिकों को इस समस्या से निजात मिल गई है। अब कोई भी व्यक्ति बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के भी अपना आधार डाउनलोड कर सकेगा। इस संबंध में पिछले दिनों आधार कार्ड जारी करने वाली UIDAI यानी यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बड़ा ऐलान किया गया है।



भोपाल स्थित एमपी ऑनलाइन शॉप के संचालक हितेंद्र शर्मा ने बताया कि, ये व्यवस्था उन लोगों के मददगार साबित होगी, जिनका आधार बनवाते वक्त मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं हो सका है या उन लोगों के लिए भी जो अबतक अपना नंबर लिंक नहीं करवा सके हैं। बता दें कि, अबतक मोबाइल नंबर पर आने वाले OTP को डालने के बाद ही आधार कार्ड डाउनलोड होता था। लेकिन आब इस व्यवस्था के जरिए बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिए अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

पढ़ें ये खास खबर- पैरों में दिखने लगें ये बदलाव तो समझ लें बढ़ा हुआ है आपका कोलेस्ट्रॉल, ऐसे बचें



अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं तो इस तरह करें अपना आधार डाउनलोड-

-सबसे पहले आप यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

-वेबसाइट के टॉप में लेफ्ट साइड पर आपको My Aadhaar Card के ऑप्शन पर क्लिक करें।

-इसके बाद Get Aadhaar ऑप्शन में जाकर Order Aadhaar PVC Card पर क्लिक करें।

-ऐसा करने के बाद आप अपना 12 अंकों का आधार नंबर इंटर करके यहां सिक्योरिटी कोड डालें।

-अगले स्टेप में 'My Mobile Number is not Registered' के सामने बने चौकोर बॉक्स पर जा कर टिक करें।

-ऐसा करने के बाद यहां आपको अपना दूसरा मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन दिया जाएगा।

-अपना नया मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP पर क्लिक करें और आए हुए वन टाइम पासवर्ड को डालें।

-इसके बाद एक नया इंटरफेस ओपन होगा, जहां आपको पेमेंट करना होगा।

-साथ ही PDF डाउनलोड करने के लिए आपको अपने डिजिटल साइन सबमिट करने होंगे।

फिर सामने आया विधायक रामबाई का दबंग अंदाज - देखें Video