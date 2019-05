भोपाल. भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह और उनका समर्थन कर रहे कंप्यूटर बाबा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भोपाल कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है भोपाल में कप्यूटर बाबा के द्वारा आयोजित हठ योग के आयोजन के खर्च की जांच की जाए। इसके साथ ही कलेक्टर द्वारा यह भी कहा गया है कि इसके साथ ही इस आयोजन में कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह के भूमिका की जांच की जाए। इसके साथ ही कार्यक्रम की अनुमति को लेकर भी जांच की जाएगी।

भाजपा ने की थी शिकायत

कम्प्यूटर बाबा की आयोजन क लेकर शियाकत की गई थी। जिसके बाद कंप्यूटर बाबा की धूनी रमाने के मामले में उत्तर विधानसभा के एआरओ ने जांच रिपोर्ट सौंपी। कंप्यूटर बाबा की सैकड़ों साधु संतों के साथ शेफिया कॉलेज ग्राउंड में धूनी रमाने, हवन कराने के मामले को लेकर के निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी। अब आयोग जांच कर रहा है कि पूरे आयोजन में राजनैतिक पार्टी का खर्च हुआ है या नहीं।

Madhya Pradesh: District Collector Bhopal orders inquiry to investigate if permission was given for three-day camp being held by computer baba along with other saints to undertake Hat Yog in Bhopal, over cost of the event and the role of Congress leader Digvijaya Singh.(file pic) pic.twitter.com/gClz1xgYvS