नीदरलैंड की तर्ज पर मप्र में बन सकता है ईकोडक्ट, मंत्री नितिन गडकरी ने किया ट्वीट

भोपाल. वन्य जीवों को हाइवे पार करने में किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए देश-प्रदेश में आने वाले दिनों में नीदरलैंड की तर्ज पर ब्रिज विकसित किए जा सकते हैं। मध्यप्रदेश में बन क्षेत्र, नेशनल पार्क और सेंचुरी से होकर गुजरने वाली सड़कों के बीच ईकोडक्ट की काफी संभावनाएं हैं।

Thank you for your suggestion @anandmahindra ji. Yes, we need to look at similar innovations. Ecological balance has to be maintained. pic.twitter.com/S4X8OQvI1m