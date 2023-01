फिल्म के विरोध में किया पुतला दहन

भोपालPublished: Jan 13, 2023 09:04:17 pm Submitted by: देवेंद्र शर्मा

Effigy burnt in protest against the film

भोपाल. फिल्म गांधी वर्सिस गोडसे के विरोध में कांग्रेस अजा विभाग के अध्यक्ष कुणाल गजभिए व साथियों ने फिल्म के डायरेक्टर व प्रोड्यूसर के पुतलों का दहन किया। फिल्म का अभी ट्रेलर लॉन्च किया गया है। गजभिए का कहना है कि ट्रेलर देखने से लगता है ये फिल्म सोची समझी साजिश के तहत बनाई गई है। इस फ़िल्म में समाज विशेष और महात्मा गांधी के बारे में आपत्तिजनक दृश्य दिखाए हैं। इसका विरोध बोर्ड ऑफिस चौराहे पर पुतला दहन करके किया गया। उनका कहना है कि यह फिल्म भोपाल के टॉकीजों में रिलीज नहीं होने दी जाएगी।