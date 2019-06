मध्यप्रदेश में दिखा चांद, 5 जून को मनाई जाएगी ईद, सीएम ने दी बधाई

भोपाल. चांद दिखने के बाद ही ईद की तारीख तय होती है। मध्यप्रदेश में मंगलवार को ईद का चांद दिख गया है। पांच जून को पूरे प्रदेश में ईद मनाई जाएगी। इसे लेकर राजधानी भोपाल के बाजार सज गए हैं। वहीं, सीएम कमलनाथ ने प्रदेशवासियों को ईद की बधाई दी है।

हिलाल कमेटी भोपाल की तरफ से शहर के काजी ने भोपाल में ईद के चांद का ऐलान किया। शहर काजी ने कहा कि चांद की तस्दीक हो गई है, पांच जून को ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाएगा।

सज गए हैं बाजार

भोपाल में ईद को लेकर बाजार में रौनक है। ईद को लेकर लोग कपड़े, सेवईयां और अन्य तरह की ड्राई फ्रूट्स की जमकर खरीददारी कर रहे हैं। रात में भी भोपाल के बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं। खासकर बाजार में महिलाओं की भीड़ खूब देखी जा रही है।

Eid-ul-Fitr to be celebrated across the nation tomorrow; Visuals from Madhya Pradesh's Bhopal. pic.twitter.com/NbfIXslJhb