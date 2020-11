Election Live Updates: 28 सीटों पर देखें अभी तक की ताजा स्थिति, कहां कितना मतदान

भोपाल। मध्यप्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों पर उपचुनाव में मंगलवार सुबह से वोट डाले जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। संभवतः यह मध्यप्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा उपचुनाव है, क्योंकि एक साथ 28 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 28 सीटों में से 22 ऐसे दिग्गज नेताओं का भविष्य टिका हुआ जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए थे और कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिर गई थी। इस चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी साख दांव पर लग गई है।

8 AM

अशोकनगर से भाजपा उम्मीदवार जजपाल सिंह जज्जी ने पोलिंग बूथ क्रमांक 122 पर किया मतदान

7.15 AM में छतरपुर की बड़ामलहरा के मुंगवारी आदर्श मतदान केंद्र पर पड़ा पहला वोट

7.20 AM सागर जिले की सुरखी विधानसभा क्षेत्र में मतदान शुरू

7.40 AM पोहरी से भाजपा उम्मीदवार सुरेश राठखेड़ा को 10 मिनट इंतजार के बाद खुद ही अपना नाम लिस्ट में ढूंढा। राठखेड़ा ने खुद का मुकाबला कांग्रेस से न होकर बसपा से बताया।



7.15 AM

मध्यप्रदेश की 28 सीटों में से 22 सीटों पर सिंधिया समर्थक प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से 14 हॉट सीटें बन गई हैं। इनमें प्रत्याशियों के साथ ही बड़े नेताओं की भी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है।

7.00 AM

नेपानगर, मांधाता, सांची, आगर मालवा, हाटपिपल्या, सुवासरा से खबर है कि यहां भी 7 बजे के पहले ही कुछ लोग वोट डालने मतदान केंद्रों पर पहुंच गए। मतदान केंद्रों में प्रवेश से पहले लोगों से हाथ धुलाए जा रहे हैं। कुछ केंद्रों पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है।

6.50 AM

मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू। सांची में मतदान केंद्रों के बाहर पुलिस ने मोर्चा संभाला।

6.45 AM

इस बार के उपचुनाव में कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। मतदाताओं को मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा, साथ ही सैनिटाइज करने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ध्यान रखना होगा।

6.30 AM

-मध्यप्रदेश की 28 सीटों के लिए मतदान केंद्र तैयार। पुलिस प्रशासन समेत चुनाव आयोग की भी टीम सभी केंद्रों पर बीती रात से निगरानी कर रही है।

ऐसी है चुनाव आयोग की तैयारी

- 28 विधानसभा क्षेत्रों में 9361 पोलिंग बूथ बनाए गए। इनमें 1441 सहायक मतदान केंद्र हैं।

-2018 विधानसभा चुनाव की तुलना में 18 प्रतिशत पोलिंग बूथ बढ़ाए गए।

-इस बार 3038 संवेदनशील पोलिंग बूथ हैं।

-28 सीटों पर कुल वोटर्स 63.68 लाख हैं। इनमें 33.72 लाख पुरुष, 29.77 लाख महिला, 198 थर्ड जेंडर और 18737 सर्विस वोटर्स हैं।

-80 साल से अधिक उम्र वाले 71627 और दिव्यांग 55329 वोटर्स हैं।

-मतदान संपन्न कराने में 56 हजार मतदान कर्मी की ड्यूटी लगी है।

-28 विधानसभा सीटों के लिए जिलों में 24003 बैलेट यूनिट।

-23558 कंट्रोल यूनिट, 23053 वीवीपेट।

यह दस्तावेज जरूरी

मतदान से पहले मतदान पर्ची लाना होगा। यदि पर्ची न हो तो 13 प्रकार के दस्तावेजों से कोई एक लाया जा सकता है। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डाकघर की पासबुक, श्रम योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना के स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कर्मचारियों को जारी की गई फोटो पहचान-पत्र, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सांसद विधायक विधान परिषद के सदस्य द्वारा जारी पहचान पत्र।

