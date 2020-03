कोरोना वायरस के कारण राज्यसभा के चुनाव स्थगित, 26 मार्च को 55 सीटों पर होनी थी वोटिंग

भोपाल. देशभर में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा है। केंद्र सरकार स्थिति को नियंत्रण में करने में जुटी है। वहीं, दूसरी तरफ 55 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को भी आगामी आदेश तक के लिए निरस्त कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस के कारण 55 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनावों को स्थागित किया जाता है। बता दें कि 26 मार्च को देश की 55 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने थे। मध्यप्रदेश की 3 सीटों के लिए चुनाव होना है। भाजपा की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार हैं।

