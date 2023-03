मोबाइल की तरह रिचार्ज करानी होगी बिजली, पैसे खत्म होते ही बंद हो जाएगी सप्लाई

अब बिजली भी मोबाइल की तरह रिचार्ज कराने की तैयारी चल रही है। जैसे रिचार्ज का पैसा खत्म होते ही मोबाइल बंद हो जाता है वैसे ही बिजली की सप्लाई भी बंद हो जाएगी। इसके लिए उपभोक्ता को बाकायदा मोबाइल पर मैसेज भी आएगा।

Electricity will have to be recharged like a mobile