employment news 8 हजार करोड़ के निवेश से लगेंगे उद्योग, सरकार देगी 40 हजार लोगों को रोजगार

राजधानी में लकड़ी, स्टील फर्नीचर, प्लास्टिक आइट्म्स, गारमेंट्स, बेकरी प्रोडक्ट के लिए लगेंगे प्लांट, 35 से 40 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

- मप्र सरकार ने बजट में की घोषणा, इसके बाद तेजी से उद्योग विभाग को जमीनें आवंटित कर रहा जिला प्रशासन, - गोविंदपुरा से लकड़ी और प्लास्टिक फर्नीचर इंडस्ट्री शिफ्ट करने बांदीपुरा में दी जा रही सबसे ज्यादा 198 एकड़ जमीन

प्रवेंद्र तोमर. कोरोना के बाद रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लकड़ी, स्टील, प्लास्टिक फर्नीचर उनसे बने उत्पाद, गारमेंट्स, बेकरी प्रोडक्ट में ब्रेड, पाव व अन्य खाद्य सामग्री की फैक्ट्री और प्लांट लगाने के लिए 230 एकड़ जमीन अचारपुरा, बांदीपुरा में दी जा रही हैं। गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र से फर्नीचर और लकड़ी इंडस्ट्री को ही 198 एकड़ जमीन बांदीपुरा में दी जा रही है। इसमें सैकड़ों की संख्या में नई फैक्ट्री और प्लांट लगाए जाएंगे। अचारपुरा औद्योगिक हब बनेगा।

यहां गारमेंट्स की यूनिट स्थापित करने गोकलदास एक्सपोर्ट ने प्लांट का काम भी शुरू करा दिया है। इसके अलावा पांच एकड़ में प्लास्टिक पार्क बनेगा। जिसमें हर तरह के प्लास्टिक उद्योग अचारपुरा में शिफ्ट हो जाएंगे।

Two thermal units shut due to shortage of coal in Tamilnadu