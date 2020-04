21 हजार से कम सैलरी वालों को मिलेगा ये फायदा, सरकार नें लिया बड़ा फैसला

भोपाल/ कोरोना वायरस की महामारी को रोकने के लिए सरकार नें लॉकडाउन किया है। वहीं लॉकडाउन की समस्या से जूझ रहे कर्मचारियों के लिए सरकार नें बड़ी राहत का ऐलान किया है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नें लॉकडाउन की अवधी बढ़ाकर अब 3 मई कर दी है इसलिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने फरवरी महीने के लिए ESI अंशदान जमा कराने की समयसीमा को 15 मई तक बढ़ा दिया है। पहले फरवरी और मार्च महीने के अंशदान भरने की तारीख 15 अप्रैल थी।

इसका लाभ ना सिर्फ देश में बल्कि प्रदेश में काम कर रहे कर्मचारियों को भी मिलेगा। इसके अलाव ESI योगदान जमा करने की समयसीमा बढ़ाने के कारणों को लेकर श्रम मंत्रालय ने एक बयान में यह भी कहा कि कई प्रतिष्ठान अस्थायी रूप से बंद हैं और कोविड-19 संकट की वजह से लागू पाबंदियों के चलते श्रमिक काम करने में असमर्थ हैं।

