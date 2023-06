चुल्लू भर पानी भी खत्म, अब तो समझो पानी का मोल

गांवों में नलजल योजना होने के बावजूद ग्रामीणों को नदियों के किनारे गड्ढा खोदकर पानी भरने को मजबूर होना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि जलस्त्रोतों में चुल्लू भर पानी भी खत्म हो चुका हैं।

Quenching the thirst by digging a pit on the banks of the river