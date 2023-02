परिषद गठन के छह महीने बाद भी नपाध्यक्ष के वार्ड में नहीं हुआ विकास

बैतूल नगरपालिका परिषद के अंतर्गत कुल 33 वार्ड आते हैं लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण वार्ड चंद्रश्ेाखर है, क्योंकि यहां से दूसरी बार पार्वती बाई बारस्कर अध्यक्ष चुनी गई हैं। नगरपालिका के नई परिषद के कार्यकाल को करीब छह महीने होने को आ रहे हैं, लेकिन उनके वार्ड में ही अभी तक विकास कार्य शुरू नहीं हो सके हैं।

The problem of road and drain remains in the ward.