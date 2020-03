बीजेपी विधायकों से मिलने होटल पहुंचे शिवराज सिंह चौहान

भोपाल/ बीजेपी के सभी विधायक हरियाणा के मानसेर स्थित होटल में रुके हुए हैं। बीजेपी के बड़े नेता लगातार विधायकों की निगरानी कर रहे हैं। होटल में पहली बार पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। शिवराज सिंह चौहान शनिवार शाम को ही दिल्ली चले गए थे। वहां पहुंचने के बाद वह लगातार पार्टी के आला नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं।



दिल्ली जाने से पहले शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी नेताओं के साथ भोपाल में राज्यपाल से मुलाकात की थी। उसके बाद वह दिल्ली गए थे। वहीं, देर रात राज्यपाल ने प्रदेश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सीएम को फ्लोर टेस्ट कराने के लिए चिट्ठी लिखी थी। फ्लोर टेस्ट की बात सामने आते ही बीजेपी और कांग्रेस में खलबली मच गई। भोपाल से लेकर दिल्ली तक में दोनों दल के नेता मैराथन बैठक करने लगे।

Haryana: Former #MadhyaPradesh CM and BJP leader Shivraj Singh Chouhan arrives at ITC Grand Bharat hotel in Gurugram where BJP MLAs from Madhya Pradesh are staying. pic.twitter.com/0WD6YN60Vf