कैदियों के लिए राहत: दो महीने के लिए बढ़ाई गई पैरोल, कोरोना के कारण लिया फैसला

भोपाल. मध्यप्रदेश में कोरोनाा संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मध्यप्रदेश पैरोल में आए कैदियों के लिए राहत भरी खबर है। मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मध्यप्रदेश की जेलों से पैरोल पर छूटे 4 हजार बंदियों की पैरोल 2 माह बढ़ा दी है। यह घोषणा मंगलवार को गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने निवास पर की।

हालांकि इससे पहले बंदियों को अपनों से मिलने पर लगी रोक 1 नवंबर से हटाई जा चुकी है। पहले मुलाकात पर 31 अक्टूबर तक रोक लगी थी। इससे पहले इसे 4 बार बढ़ाया गया था। अगस्त में तो सीधे 2 महीने के लिए मिलने पर रोक लगा दी थी। पहले यह प्रतिबंध 31 अगस्त तक था। हालांकि इस दौरान कैदियों को वीडियो कॉल की सुविधा दी गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते 23 मार्च से लॉकडाउन शुरू किया गया था। इसके तहत जेल में बंदियों से मुलाकात पर भी 31 मई तक रोक लगा दी गई थी। वहीं, प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए मुलाकात पर रोक की अवधि एक माह और बढ़ाकर यह 30 जून तक कर दी थी।

