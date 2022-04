स्कूलों में बच्चों के एडमिशन की डेट बदली, प्रवेश के लिए अब 13 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन

बच्चों का एडमिशन कराने के लिए प्रयासरत अभिभावक को इस निर्णय से सुविधा हो जाएगी

भोपाल Published: April 11, 2022 06:48:45 pm

भोपाल: केन्द्रीय विद्यालय संगठन (Kendriya Vidyalaya Sangathan) केवीएस ने पहली कक्षा में केवी स्कूलों प्रवेश के लिए एडमिशन की डेट बढ़ा दी है। पहली कक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन (Class 1 Registration) जमा करने की समय सीमा बढ़ाकर 13 अप्रैल 2022 कर दी गई है। पहले केवी में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 11 अप्रैल तय की गई थी। केंद्रीय विद्यालय में बच्चों का एडमिशन कराने के लिए प्रयासरत अभिभावक को इस निर्णय से सुविधा हो जाएगी।

अभिभावकों को एक बच्चे के लिए एक ही केन्द्रीय विद्यालय में एक आवेदन पत्र जमा करना होगा-अभिभावकों को एक ही केन्द्रीय विद्यालय में एक बच्चे के लिए एक आवेदन पत्र जमा करना होगा. कई फॉर्म जमा किए जाने पर प्रवेश के लिए केवल अंतिम आवेदन पर ही विचार किया जाएगा। इस बार आवेदन प्रक्रिया में दो स्टेप हैं। इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन सफल होने पर लॉगइन कोड प्राप्त होगा। फार्म भरने के लिए लॉगिन कोड की जरूरत होगी।

पहली कक्षा में अपने बच्चों के एडमिशन के लिए इच्छुक माता-पिता केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आधिकारिक वेबसाइट पर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.एडमिशन के लिए kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. केवी के लिए आवेदन प्रक्रिया (How To Apply For KVS Admission 2022)

1. केवी की आधिकारिक वेबसाइट - kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर जाएं.

2. होमपेज पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.

3. इसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करें. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें.

4. केवीएस प्रवेश आवेदन पत्र भरें.

5. सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सबमिट कर दें.

6. केवीएस प्रवेश पत्र डाउनलोड करें.

प्रदेश की राजधानी भोपाल में 5 केंद्रीय विद्यालय हैं जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। भोपाल के मैदामिल क्षेत्र में केवी-1, शिवाजी नगर 7 नंबर स्टाप स्थित केवी-2, होशंगाबाद रोड स्थित आशिमा माल के पास स्थित केवी-3, बंगसरिया में केवी-4 और बैरागढ़ स्थित आर्मी सेंटर में केवी-5 हैं। इन स्कूलों में कक्षा एक के लिए कुल 650 सीटें निर्धारित हैं।

