FB में आ गए हैं 4 नये फीचर्स, अब हर कोई नहीं रख सकेगा आपकी प्रोफाइल पर नजर

भोपाल। सोशल नेटवर्किंग साइट्स फेसबुक (Facebook) की अकाउंट सिक्यॉरिटी को लेकर हर कोई अलर्ट मोड पर रहता है। कई बार सिक्यॉरिटी टाइट न रखने पर डाटा लीक होने की संभावना बनी रहती है। हालही में फेसबुक ने अपना प्रिवेसी चेकअप टूल अपडेट किया है। जिसमें कंपनी ने 4 फीचर्स (Facebook Privacy) रोलआउट किए हैं। इन फीचर्स के जरिए यूजर्स अपने अकाउंट की सिक्योरिटी को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। साथ ही साथ निजी जानकारी को भी बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। इन चारों नये फीचर्स के बारे में भोपाल शहर के साइबर एक्सपर्ट आशीष बताएंगे कि क्या हैं ये 4 नये टूल......

1.Who can see what you share

फेसबुक के इस फीचर से आप कंट्रोल कर पाएंगे कि आप अपनी टाइमलाइन पर जो भी फोटो, वीडियो या पोस्ट शेयर कर रहे हैं उसको कौन-कौन देख सकता है।

2. How to keep your account safe

फेसबुक के इस फीचर से आप अपने अकाउंट को मजबूत पासवर्ड से सिक्योर कर पाएंगे। साथ ही लॉगइन अलर्ट से भी सिक्योर कर पाएंगे। Facebook ने अपने एक ब्लॉग में इस फीचर की जानकारी दी है।

3. How people can find you

इस फीचर के तहत आप ये तय कर पाएंगे कि आपको कौन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है। आप यहां से यह भी देख पाएंगे कि आपको Facebook पर कौन ढूंढ सकता है।

4.Data Settings

Data Settings के फीचर में जाकर आप ये यह कंट्रोल कर पाएंगे कि आप किन ऐप्स के साथ अपनी जानकारी शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा जो ऐप आपके काम की नहीं हैं उन्हें आप रिमूव भी कर सकेंगे।

आपको बता दें कि इससे पहले Facebook ने यूजर्स के लिए एक नए डिजाइन को भी पेश किया है। इस नए वर्जन को देखने के लिए आपको आपके Facebook अकाउंट पर जाना होगा। यहां आपको Facebook के नए BETA वर्जन का अपडेट मिलेगा और आपसे इसे रिव्यू करने के लिए कहा जा सकता है।