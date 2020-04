Fact Check: Hydroxychloroquine मलेरिया की दवा है, जिसको लेकर ट्रंप ने दी थी भारत को 'धमकी'

भोपाल. भारत समेत दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस बीच हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा की मांग बढ़ गई है। दावा किया जा रहा है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन मलेरिया की दवा है, जो कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करने में कारगर साबित हो रहा है।

हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन मलेरिया का दवा है?

सोशल मीडिया या कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन ( Hydroxychloroquine ) मलेरिया रोधी दवा है और इसी के सहयोग से कोरोना से संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, एंटी मलेरिया ड्रग क्लोरोक्वीन से अलग है। इस दवा को मलेरिया के उपचार में तो इस्तेमाल किया ही जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग आर्थराइटिस के उपचार में भी होता है।

A myth is going viral across social media that Hydroxychloroquine (HCQ) is an anti-Malarial drug. But in India, it has no approval as an anti-Malarial drug: Ajit Kumar Jain, Joint Managing Director, IPCA Laboratories, Mumbai. #COVID19 pic.twitter.com/mZtitDDwNI