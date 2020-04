FactCheck : क्या 15 अप्रैल से शुरू होगा ट्रेनों का संचालन, रेलवे ने दी सही जानकारी

भोपाल। 15 अप्रैल को रेलवे कुछ ट्रेनों का संचालन शुरू करने जा रहा है या रेलवे स्टेशनों पर 4 घंटे पहले पहुंचना होगा, या फिर रेलवे ने किए 15 से अधिक बदलाव जैसे मीडिया और सोशल मीडिया में चल रही खबर को लेकर रेलवे और पीआईबी ने एक ट्वीट किया है। पीआईबी ने इस ट्वीट के माध्यम से बताया कि सोशल मीडिया में जो भी खबरें चल रही है उन पर यात्री ध्यान न दें। ट्रेनों के संचालन को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। पीआईबी ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि जब ट्रेनों का संचालन शुरू होगा तो यात्रियों को इसकी जानकारी दी जाएगी।

रेलवे ने जारी किया प्रेस रिलीज

रेलवे ने भी एक प्रेस रिलीज जारी किया है। प्रेस रिलीज में रेलवे ने कहा कि बीते दो दिनों में ट्रेनों के संभावित यात्रियों से संबंधित विभिन्न प्रोटोकॉल आदि के बार में सोशल मीडिया में कुछ रिपोर्ट आई हैं। इनमें एक निश्चित तारीख से (15 अप्रैल ) शुरू होने जा रही ट्रेनों की संख्या का भी उल्लेख किया है। सोशल मीडिया के संज्ञान में लाया जाता है कि उक्त मामलों में अंतिम फैसला लिया जाना अभी बाकी है और ऐसे मामलों में अपरिपक्व या समय से पहले सूचनाएं देने से जनता के बीच ऐसे मुश्किल हालात में अनावश्यक अटकलबाजियां शुरू होती हैं।

Rumours and media reports, claiming that protocol has been issued by @RailMinIndia regarding passenger travel for post - lockdown period, are speculative and incorrect.



Please rely only on the authentic information given by the Ministry.



Read - https://t.co/BwELJvb0hp pic.twitter.com/a0o3XuKD7N