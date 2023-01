संबल 2.0 योजना में मृतकों के परिजनों का राहत का इंतजार

असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई संबल योजना का लाभ जिलेवासियों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि संबल योजना के लिए सरकार के पास बजट नहीं है। इस कारण विगत10 महीने से मृतकों के परिजन को अनुग्रह राशि के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।

Due to lack of budget, even after ten months did not get support