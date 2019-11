अगर आपने गाड़ी में नहीं लगाया है ये स्टीकर तो देना पड़ सकता है दोगुना चार्ज, अभी मुफ्त में मिल रहा है यह

भोपाल. राष्ट्रीय राजमार्गों पर अगर आप चार पाहिया वाहन लेकर सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। 1 दिसंबर 2019 से आपके पास अगर 'फ़ास्टैग' नहीं है तो आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है। केन्द्र की ट्रांसपोर्ट और हाइवे मिनिस्ट्री के अनुसार, 15 दिसंबर 2019 तक देश के सभी नेशनल हाइवे पर पड़ने वाल टोल प्लाजा पर पेमेंट फास्टैग के जरिए करना होगा। अगर आप के पास फास्टैग एप नहीं है तो आपको आपके जुर्माने की राशि दोगुनी हो सकती है।

क्या है फास्टैग

फास्टैग एक ऑनलाइन स्टीकर है। अभी सभी नेशनल हाइवे पर नगद और ऑनलाइन भगुतान होता है। लेकिन 15 दिसंबर से भगुतान केवल फास्टैग के जरिए होगा। फास्टैग का मुख्य उद्देश्य कैशलेस व्यवस्था को बढ़ावा देना है। यह स्टीकर आपकी गाड़ी में लगा होगा तो आपके खाते से सीधे टोल नाके पर पैसे कट जाएंगे इसके लिए आपको टोल नाके लंबी लाइन लगाने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल, फास्टैग एक प्रकार का डिजिटल स्टिकर है। यह स्टिकर रेडियो फ्ऱिक्वेन्सी आईडेंटिफ़िकेशन टेक्नोलॉजी यानी आरएफ़आईडी पर आधारित है।

Government of India: It has been decided that charging of double User Fee from vehicles which enter FASTag lane without FASTag will start from 15th December instead of 1st December.