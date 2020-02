3 राज्यों के पूर्व राज्यपाल रह चुके कांग्रेस के इस कद्दावर नेता सहित कई लोगों पर FIR दर्ज

पूर्व राज्यपाल अज़ीज़ कुरैशी के अलावा प्रियंका मिश्रा सहित कई अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज fir against former governor aziz qureshi

भोपाल। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के नवनियुक्त अध्यक्ष और पूर्व राज्यपाल अज़ीज़ कुरैशी ( 80 वर्ष ) former governor aziz qureshi सहित कई के खिलाफ लखनऊ में एफआइआर दर्ज fir against former governor aziz qureshi कर ली गई है। पुलिस ने गोमतीनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया बताया जाता है। CAA-NRC के विरोध में निकाले कैंडल मार्च के बाद ये एक्शन लिया गया है।

इससे पहले अज़ीज़ कुरैशी aziz qureshi उत्तराखण्ड ,उत्तर प्रदेश और मिजोरम के पूर्व में राज्यपाल former governor रह चुके हैं। वहीं उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी 2020 को मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

सामने आ रही जानकारी के अनुसार सीएए CAA और एनआरसी NRC के विरोध protest में रविवार को पूर्व राज्यपाल अज़ीज़ कुरैशी former governor aziz qureshi , मेराज हैदर, परवीन तल्हा, सैय्यद ज़रीन सहित महिलाओं व बच्चों ने कैंडल मार्च निकाला था। ये मार्च लखनऊ में लोहिया चौराहे से 1090 तक निकाला गया था।

इस दौरान पुलिस ने कैंडल मार्च को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की थी। बताया जाता है कि पुलिस ने उन्हें रोका और बताया कि शहर में धारा 144 लागू है, लेकिन वह फिर भी नहीं माने।

एनआरसी और सीएए NRC-caa protest के विरोध में पोस्टर और तख्तियां लेकर सभी नारेबाजी करने लगे। इसके बाद सोमवार देर रात पूर्व राज्यपाल aziz qureshi अज़ीज़ कुरैशी FIR against former governor aziz qureshi , महफूज, सलमान मंसूरी, वली मोहम्मद रहनुमा खान, प्रियंका मिश्र, सुनील लोधी समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 144 सीआरपीसी का उल्लंघन करने में मामला दर्ज किया गया है। बताया जाता है कि मामले में 8 नामजद और 40 अज्ञात पर केस दर्ज case registred किया गया है।

इसी संबंध में सोमवार को आंबेडकर उद्यान पुलिस चौकी के इंचार्ज संजय गुप्ता ने गोमतीनगर थाने में केस दर्ज कराया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आईपीसी IPC की धारा 145 और 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

चौकी इंचार्ज की तहरीर पर गोमती नगर पुलिस ने पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी former governor aziz qureshi , जलील, महफूज, सलमान मंसूरी, वली मोहम्मद, रहनुमा खान, प्रियंका मिश्रा, सुनील लोधी और एक अज्ञात शख्स के खिलाफ मुकदमा case दर्ज किया है। इन सभी पर IPC आईपीसी 145 और 188 के तहत मामला दर्ज करते हुए गोमती नगर थाने के उपनिरीक्षक संजय कुमार शुक्ला को इसकी जांच सौंपी गई है।

कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी: 2019 के MP चुनावों में अपना चुके हैं बगावती तेवर...

मध्यप्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता congress leader aziz qureshi और पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी congress leader aziz qureshi 2019 में मध्यप्रदेश के चुनावों के पहले कांग्रेस संगठन के खिलाफ भी बगावती तेवर दिखा दिए हैं।

दरअसल झाबुआ उपचुनाव election के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची के बहाने उन्होंने मुस्लिमों की उपेक्षा का मुद्दा उठा दिया था। यहां उन्होंने यह भी कहा है कि प्रदेश और केंद्रीय इकाई यह बात जान लें कि मुसलमान उनके गुलाम नहीं है।

नेहरू-गांधी खानदान पर भी लगाए थे आरोप...

कांग्रेस द्वारा जारी 40 स्टार प्रचारकों की सूची में एक भी मुस्लिम नेता का नाम नहीं था। वहीं इस दौरान राजधानी में मीडिया से चर्चा में कुरैशी aziz qureshi ने तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा था कि कुछ नेता नेहरू-गांधी खानदान को गुमराह करते आ रहे हैं।

वहीं लोग कांग्रेस पार्टी के इस बिखराव के लिए जिम्मेदार हैं। कुरैशी aziz qureshi ने दो टूक शब्दों में कहा कि मप्र और केंद्रीय नेतृत्व को यह बात अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि मुसलमान उनका गुलाम नहीं है और न ही दिहाड़ी मजदूर। अब और अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।