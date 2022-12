सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ कर्नाटक में FIR, कांग्रेस के जयराम रमेश जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

टीएमसी के प्रवक्ता साकेत गोखले और राजनीतिक विशेषज्ञ तहसीन पूनावाला ने शिवमोगा के सांसद जीके मिथुन कुमार सहित ठाकुर के खिलाफ शिकायत दी। इसकी जानकारी दोनों ने अलग-अलग ट्वीट करके दी।

Shocking:



How @Shivamogga_SP & Karnataka Police are protecting BJP's Pragya Thakur:



Shivamogga Police issued a notice on my complaint for a hate speech FIR against BJP MP Pragya Thakur & have illegally said that FIR can be registered only if I'm physically present.



(1/2) pic.twitter.com/Zu2DXS8RvG