भारी बारिश के बाद मध्यप्रदेश में बाढ़, गांवों में घुसा पानी, बीच नदी में फंसे लोग

भोपाल/बुरहानपुर. मध्यप्रदेश ( flood in mp ) के कई जिलों में अब मानसून ( monsoon ) सक्रिय हो गया है। राजधानी भोपाल में पिछले दो दिनों से रुक-रुक कर बारिश हो रही है। वहीं, कई जिलों में भारी बारिश ( spell of rain ) की वजह से नदियों का जलस्तर ( flood in dried river ) बढ़ने लगा है। बुरहानपुर जिले ( Burhanpur district ) में एक सूखी नदी में अचानक बाढ़ गई है, जिसमें कई गांवों में पानी घुस गया है। साथ ही नदी में काम कर रहे सात मजदूर फंस गए।

हालांकि राहत देेने वाली खबर यह है कि नदी में फंसे सातों मजदूरों को कड़ी मशक्कत के बाद पानी से बाहर निकाल लिया गया है। ये सभी मजदूर बुरहानपुर जिले के नेपानगर रोड पर एक सूखी नदी में बन रहे पुल के पिलर निर्माण में लगे थे। अचानक आई बाढ़ से ये लोग नदी में ही फंस गए। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने इऩ्हें बीच नदी से सुरक्षित निकाला।

सड़क के ऊपर पानी

वहीं, नदी में उफान की वजह से कई जगह पर सड़कों के ऊपर से पानी बह रहे हैं। मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र रावेर मार्ग को आधे घंटे के लिए बंद भी किया गया था। इस चक्कर में उन इलाकों में वाहनों की लंबी कतार लग गई। साथ ही सूखी पड़ी उतावली नदी में बाढ़ आ गई। अगर ऐसे ही बारिश जारी रहा तो स्थिति और गंभीर हो सकती है।

Madhya Pradesh: Several villagers vacated their homes in Chulkhan village after water entered there when a dried up river started flowing, following a long spell of rain in Burhanpur. pic.twitter.com/6s6rKgmT9i

गांव में घुसा पानी

बुरहानपुर जिले में ही भारी बारिश के बाद कई नदी किनारे बसे कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। बुरहानपुर के चूलखां गांव में पानी घुसने के बाद कई ग्रामीणों ने घर खाली कर दिया। गांव के ग्रामीण एक स्कूल में जाकर शिफ्ट हुए हैं।

वहीं, कुछ दिन पहले इंदौर शहर में भी भारी बारिश के बाद नालों में उफान आ गया था। उसके बाद एक व्यक्ति नाले में बह गया था। कई शहरों में भारी बारिश से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न है। वहीं, राजधानी भोपाल में भी बारिश की वजह से कई कॉलोनियों में नारकीय स्थिति है।

#WATCH Madhya Pradesh: Seven labourers who were working on construction of a bridge over a dried up river in Burhanpur were stuck, after water suddenly started flowing in the river following a long spell of rain in the area. All labourers were rescued safely. pic.twitter.com/LNS03Uxlxw