एलटी लाइनों में फाल्ट की झड़ी, रोजाना तीन सौ से अधिक शिकायतें

सावन में बारिश की झड़ी तो नहीं लगी हैं, लेकिन शहर में एलटी लाइनों में फाल्ट की झड़ी लगना शुरू हो गई है। स्थिति यह है कि शहर में किसी भी क्षेत्र में फाल्ट होने पर पूरे इलाके की बिजली गुल हो जाती है।

Line faulting due to carbon accumulation in cable lines due to rain