बड़ा हादसा: रेलवे का फुट ओवर ब्रिज गिरा, दो की मौत कई गंभीर रूप से घायल, रेलवे की लापरवाही भी आई सामने

भोपाल. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बड़ा हादसा सामने आया है। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो में एक फुट ओवर ब्रिज गिर गया है। हादसे में दो लोगों के मौत की खबर है जबकि कई लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसे में रेलवे प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि रेलवे प्रशासन को पहले ही ब्रिज की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई थी लेकिन प्रशासन के दोरान कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। हादसे में कई लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।

बड़ा हिस्सा गिरा

जानकारी के लिए घायलों को हमीदिया अस्पताल भेजा गया है। हालांकि डीआरएम ने अभी तक मौत की पुष्टि नहीं की है। डीआरएम के अनुसार, हादसे में करीब 9 लोगों घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद भगदड़ मच गई।

Madhya Pradesh: At least 6 people injured after portion of a footover bridge at Bhopal railway station collapsed this morning. The injured have been sent to a hospital. More details awaited. pic.twitter.com/bcmkegZq2S