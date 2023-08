पहली बार नपा ने स्वयं का कार्यालय के नवीनीकरण का लिया प्रस्ताव

नगरपालिका राजस्व प्राप्ति के लिए अभी तक तो शॉपिंग काम्प्लेक्स, दुकानों आदि का ही निर्माण करती थी, लेकिन पहली बार नगरपालिका ने स्वयं के जर्जर हो चुके भवन के नवीनीकरण का फैसला लिया है।

For the first time NAPA took proposal for renovation of its own office