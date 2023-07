वन विभाग के उडऩदस्ते की बड़ी कार्रवाई, खेत में बनी झोपड़ी में 117 नग सागौन चिरान पकड़ी

वन विभाग के उडऩ दस्ते ने शुक्रवार को छापामार कार्यवाही कर चिचोली विकासखंड के मलाजपुर सिकालढाना में एक खेत में बनी झोपडी में बड़ी मात्रा में लाखों रूपए की अवैध सागौन चिरान व फर्नीचर बनाने में उपयुक्त इलेक्ट्रिक कटर, औजार, दो मोटरसाइकिल, बिजली के तार जप्त किए है।

