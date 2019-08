Babu lal gaur on ventilator भाजपा नेता की हालत गंभीर, वेंटिलेटर पर, हालचाल जानने पहुंचे दिग्गज नेता

Kamal nath shivraj singh chauhan arrived to see the condition - मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ( former Chief Minister ) एवं भाजपा ( bjp ) के कद्दावर नेता बाबूलाल गौर की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। वे करीब 10 दिनों से निजी अस्पताल में भर्ती हैं।