कमलनाथ ने की पीएम की तारीफ, कहा- हम आपके साथ, पलायन करने वालों के लिए हो खास इंतजाम

भोपाल. मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक लेटर लिखा है। ये लेटर उन्होंने कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण पलायन कर रहे मजदूरों को लेकर लिखा है। कमलनाथ ने कहा कि हम कोरोना वायरस की लड़ाई में आपके साथ हैं।

क्या कहा कमलनाथ

पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने लेटर में लिखा- कोरोना-कोविड 19 की महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों में हम आपके साथ हैं। तथा अपनी पूरी क्षमताओं के साथ इस बिभीशिका के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार हैं। इसी संदर्भ में मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि इस वक्त मध्यप्रदेश सहित समूचे भारत के विभिन्न राज्यों में पलायन करने वाले मजदूरों एवं छात्रों के सामने भीषण संकट है खड़ा हुआ है।

