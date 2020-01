भोपाल में फ्री में मिल रहे 'छपाक' और 'तानाजी' के टिकट, दीपिका पादुकोण के समर्थन में आए सीएम

भोपाल/ दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक और अजय देवगन की फिल्म तानाजी शुक्रवार को रिलीज हो गया है। जेएनयू में जाने के बाद दीपिका की फिल्म छपाक विवादों में आ गई है। बीजेपी के लोग दीपिका की फिल्म का बॉयकॉट कर रहे हैं। इस बीच मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने छपाक को टैक्स फ्री कर दिया है। तो बीजेपी खुलकर अजय देवगन की फिल्म तानाजी के समर्थन में आ गई है।

छपाक पर कांग्रेस और बीजेपी में तानातनी के बीच मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में छपाक और तानाजी के टिकट फ्री में बंट रहे हैं। एनएसयूआई भोपाल में छपाक की फ्री टिकट बांट रही है। जबकि बीजेपी के लोग तानाजी की टिकट फ्री में बांट रहे हैं। भोपाल में कई सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के बाहर कुछ ऐसा ही नजारा दिख रहा है। जहां सिनेमा देखने पहुंच रहे लोगों फ्री में टिकट मिल रहे हैं।

