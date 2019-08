फ्रेंडशिप डे स्पेशल : रूठे दोस्तों को मनाने का ये है सबसे खास दिन, ये टिप्स आपके Friendship Day को बना देंगे स्पेशल

भोपालः हर इंसान के जीवन में एक खास व्यक्ति ( best friend ) ज़रूर होता है। वो, जिससे हर सुख दुख बांटा जा सके। वो जो हर अच्छे और बुरे समय में आपके साथ खड़ा हो। मित्रता ( friendship ) एक ऐसा रिश्ता है, जिस जैसा रिश्ता पूरे संसार ( whole world ) में और कोई है ही नहीं। ऐसे दोस्तों का जिक्र होते ही चेहरे पर चमक आ जाती है। पक्का और सच्चा दोस्त अकसर जीवन के बाल्य अवस्था में ही बन जाते हैं, जैसे स्कूल या घर परिवार में। हर इंसान को अपने जीवन में कई बार ऐसे दोस्त भी मिलते हैं, जिन्हें हम जीवन के सफर के दौरान भूल जाते हैं, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, जो दुनियां में कहीं भी रहें पर जीवन भर साथ चलते हैं। हालांकि, इंसान के जीवन में कई बार ऐसा समय भी आ जाता है, वो खास दोस्त किसी वजह से छूट जाता है, जिसका अफसोस हमें बाद में होता है। फ्रेंडशिप डे उस खास दोस्त को मनाने का सबसे बेहतर दिन है। हम आपको उस खास दोस्त को मनाने के लिए कुछ खास ( tips ) टिप्स देंगे, जिसके ज़रिये आप निश्चिंत ही अपने आपसी रिश्तों को एक बार फिर मज़बूत कर सकेंगे।

गिफ्ट स्टोर्स पर दिखने लगी रौनक

हर साल की तरह इस साल भी आगामी 4 अगस्त यानी 'फ्रेंडशिप डे' को लेकर दोस्तों के बीच खास उत्साह देखा जा रहा है। इस दिन को खास बनाने के लिए लोग अपने दोस्तों को मैसेज, एसएमएस, शायरी, सोशल मीडिया ( social media ) पर अभी से पोस्ट ( post ) करने लगे हैं। बाज़ारों में फ्रेंडशिप डे के गिफ्ट्स की अलग अलग रेंज मिलने लगी है, जिसे लोग अपने दोस्तों को गिफ्ट ( gift ) करने के लिए खरीदते हुए नज़र आने लगे हैं। शहर का न्यू मार्केट हो या चौक बाज़ार हर जगह गिफ्ट स्टोर्स पर लोगों की भीड़ अभी से ही दिखने लगी है। शहर के दुकानदारों के मुताबिक, कई लोग ऐसे भी आ रहे हैं, जिनकी डिमांड होती है कि, रूठे हुए दोस्त को कोनसा गिफ्ट देकर मनाजा जा सकता है। ऐसे में उन्हें सजेस्ट किया जा रहा है कि, सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि, आपके दोस्त को किस तरह के गिफ्ट्स पसंद हैं यानी वो चीज़ जो आपके दोस्त को सबसे ज्यादा पसंद हो, साथ ही वो चीज़ भी जिसे वो सिर्फ आपसे ही एस्पेक्ट कर सकता है।

ये टिप्स आएंगे आपके काम

-दोस्त की स्पेशलिटी का अहसास कराएं

अपने रूठे हुए दोस्त को अहसास कराएं कि, वो आपके लिए कितना स्पेशल ( special ) है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने जीवन में उसका महत्व समझना होगा। इसके लिए आपको समय को याद करना होगा, जब आपके साथ कोई नहीं था तब उसने आपको कितना सहारा दिया। उस समय को याद करके आपके बीच होने वाले उस मनमुटाव को भूलने में मदद मिलेगी और आप अपने जीवन में उसका महत्व समझते हुए उसे मना सकोगे।



-गेट टुगेदर अरेंज करें

इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा महत्व उसके बचपन या स्कूल-कॉलेज के दोस्तों का होता है। लेकिन, इस पड़ाव से गुज़रने के बाद हम अपने अपने जीवन में व्यस्त होकर अपने उन खास दोस्तों से दूर हो जाते हैं, जिनके सहारे के बिना हम अधूरे हैं। ऐसे में हम 'फ्रेंडशिप डे' पर गेट टुगेदर ( get together ) अरेंज करके अपने पुराने दोस्तों ( old FRIENDS ) से मिल सकते है।



-गिफ्ट का सिलेक्शन करें

अपने रूठे दोस्त को मनाने के लिए और अपनी दोस्ती में और भी मिठास ( Sweetness ) भरने के लिए चॉकलेट से अच्छी चीज़ और कोई नहीं हो सकती है। अगर आप अपने रूठे दोस्त को मनाना चाहते है तो चॉकलेट ( chocolate ) परफैक्ट ऑप्शन है। इतना ही नहीं 'फ्रेंडशिप डे' पर कॉफी मग भी गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने दोस्त के साथ अपनी पिक्चर भी लगवा सकते हैं जिसे देखकर आपके फ्रेंड के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।



-ऐसे मेंसेज जो दिल को छू सकें

अगर आप अपने सबसे अच्छे फ्रेंड को उनकी इंपोर्टेंस का अहसास करना चाहते है तो एक दिल को छू जाने वाले ( heart touching ) मैसेज सेंड करें। ताकि उनको भी अहसास हो की वो आपके लिए कितना खास है। अगर फिर भी कुछ और समझ ना आए तो, इस खबर को ही अपने दोस्त को शेयर कर दें। ताकि, उसे ये अहसास हो कि, इस जानकारी ( information ) को अपने दोस्त को शेयर करने के पीछे उसका सबसे स्पेशल होना कारण है।



दोस्त का पैगाम दोस्त के नाम

जीवन में कितने ही लोग और व्यस्तताएं जुड़ जाएं, लेकिन उस एक कमी को कभी भी पूरा नहीं कर सकती, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण है। सच्चा दोस्त वही होता है, जो लाख बुराइयां होने के बावजूद अपने दोस्त को तुरंत माफ कर दे। माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता, अगर रिश्तों में पड़ी दरार एक माफी से दूर हो सकती है, तो माफी मांग लें। सच्चे दोस्त का भी ये कर्तव्य है कि, अपने दोस्त को माफ करके रिश्तों की नई शुरुआत करें। इस जानकारी को अपने दोस्त की ओर से की गई पहल मानकर अपने रिश्तों को दौबारा एक खास स्थान देने के लिए कदम बढ़ाएं और ये भी याद रखें कि, जिस दोस्ती में रूठना और मनाना नहीं होता वो दोस्ती ज्यादा मज़बूत नहीं होती। अगर आपकी दोस्ती के बीच रूठना मनाना है तो समझ लें कि, आपने जीवन में एक सच्चा दोस्त चुना है।