उपचुनाव से पहले बीजेपी को झटका, कांग्रेस को मिली 'संजीवनी'

उपचुनाव (by election in mp 2020) से पहले मध्यप्रदेश में दल बदलने का सिलसिला जारी है, बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी ने थामा कांग्रेस का 'हाथ'

भोपाल. मध्यप्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले अब तक सबसे बड़े उपचुनाव (by election in mp) से पहले दल बदलने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस (CONGRESS) को लगातार लग रहे झटकों के बीच एक बड़ी राहत मिली है और एक बड़े बीजेपी नेता ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। कांग्रेस में शामिल होने वाले बीजेपी (BJP) के ये पूर्व नेता उन 24 सीटों में से ही एक हैं जिन पर आने वाले दिनों में उपचुनाव (by election) होने वाले हैं।

बीजेपी को झटका, कांग्रेस को राहत

बीजेपी को झटका देकर कांग्रेस का 'हाथ' थामने वाले नेता का नाम अजब सिंह कुशवाहा है। अजब सिंह कुशावाहा सुमावली विधानसभा सीट से हैं और बीजेपी की टिकट पर साल 2018 में उन्होंने सुमावली सीट से चुनाव भी लड़ा था । 2018 के विधानसभा चुनाव में अजब सिंह को हार का सामना करना पड़ा था।

2018 में बीजेपी की ओर से लड़ा था चुनाव

साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में अजब सिंह कुशवाहा को बीजेपी ने सुमावली सीट से प्रत्याशी बनाया था। तब कांग्रेस की ओर से सीट से एंदल सिंह कंषाना उम्मीदवार थे और अजब सिंह कांग्रेस उम्मीदवार एंदल सिंह से 13 हजार 313 वोटों से चुनाव हार गए थे। तब अजब सिंह कुशवाहा को 52 हजार 142 वोट मिले थे।

एंदल ने बीजेपी तो अजब ने ज्वाइन की कांग्रेस

मध्यप्रदेश में सियासी खींचतान की अजब तस्वीर सामने आ रही है। सुमावली सीट की ही बात करें तो 2018 में विधानसभा चुनाव के दौरान जो दो प्रत्याशी एंदल सिंह कंषाना और अजब सिंह आमने सामने थे वो दोनों ही अब अपनी-अपनी पार्टी छोड़ चुके हैं। एंदल सिंह कंषाना ने सिंधिया के समर्थन में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है तो वहीं अजब सिंह ने भी अब पाला बदलते हुए कांग्रेस का 'हाथ' थाम लिया है।