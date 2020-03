कांग्रेस के हालात पर ये बड़े नेता भी मजे लूटने में नहीं छोड़ रहे कसर, वायरल हो रहीं ये फोटो

भोपाल। मध्य प्रदेश में जारी सियासी संकट (Madhya Pradesh political crisis) के बीच कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्होंने सदस्यता प्रमाण पत्र सौंपा और उनके गले में भाजपा और कमल के निशान वाला दुपट्टा भेंट किया।

ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफा देने के बाद से ही वह सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। कई मीम्स भी जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी और कमलनाथ की एक तस्वीर सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। इनको फोटो शॉप का इस्तेमाल करके बनाया गया है। वायरल तस्वीर को लोग शेयर कर शानदार कैप्शन लिख रहे हैं, साथ ही मजे भी खूब ले रहे हैं। इसी तरह की कुछ और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। आप भी देखिए.....

कैलाश विजयवर्गीय ने शेयर किया वीडियो

कांग्रेस के हालात पर मजे लूटने वालों में बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हो गए हैं. कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ट्विटर अकाउंट पर क्रिकेट की एक वीडियो शेयर की है....

एक और फोटो वायरल हुई है। यह तस्वीर फोटो शॉप किया हुआ है। उसमें पीएम मोदी एमपी के सीएम कमलनाथ के चेहरे पर रंग लगा रहे हैं। यह तस्वीर सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है।

गृहमंत्री अमित शाह की पावर के लिए ये फोटो भी वायरल हो रहा है....

ये फोटो भी खूब वायरल हो रहा है....

शिवराज और सिंधिया का ये फोटो भी खूब वायरल हो रहा है....

न्यू क्रश.....

इसके साथ ही अमित शाह की तस्वीर भी वायरल है। जिसमें लिखा है कि आपने महाराष्ट्र में गठबंधन तोड़ा, मैंने मध्यप्रदेश में आपकी पार्टी तोड़ दी।

You broke our alliance in Maharashtra,

We broke your Party in Madhya Pradesh..



Keep calm n Trust Modern chanakya



#JyotiradityaScindia 😂😂 pic.twitter.com/guM2soUQ1P