गांधी जयंती पर चंबल अंचल में होंगे पीएम मोदी, 6 महीने में 10वां दौरा, 10 साल में 34वीं बार पहुंचेंगे MP

भोपालPublished: Sep 28, 2023 06:18:54 pm Submitted by: Sanjana Kumar

PM Modi Comes Again in MP on Gandhi Jayanti: पिछले 6 महीने में वे जहां अब तक 9 बार एमपी पहुंचकर जनसभाएं संबोधित कर चुके हैं। वहीं पिछले 10 साल में वे अब तक 33 बार एमपी का दौरा कर चुके हैं। अब एक बार फिर पीएम मोदी एमपी के दौरे पर आने वाले हैं। वे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर चंबल अंचल में रहेंगे।