इंदौर का पोहा-जलेबी खाकर फंस गए भाजपा सांसद, दिल्ली में गौतम गंभीर के लगे ऐसे पोस्टर

भोपाल. इंदौर के पोहा और जलेबी की बात ही कुछ और है। क्या आम और क्या खास ये इंदौरी पोहा और जलेबी है ही ऐसी की सभी को अपने स्वाद का दीवाना बना लेती है। लेकिन भाजपा सांसद गौतम गंभीर के लिए इंदौर का पोहा और जलेबी अब मुसीबत बन गया है। इंदौर की जायकेदार जलेबी का स्वाद गौतम गंभीर ने क्या लिया राजनीति शुरू हो गई है। सियासी हो हल्ला मच गया और देश की राजनीति दिल्ली में गौतम गंभीर के लापता होने के पोस्टर लग गए। पोस्टर में गौतम गंभीर का आखिरी पता इंदौर लिखा गया है।

Delhi: missing posters of bjp mp and former cricketer gautam gambhir seen in ITO area. He had missed the Parliamentary Standing Committee of Urban Development meeting, over air pollution in Delhi, on 15th November. pic.twitter.com/cIWBtszMYZ