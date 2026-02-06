रिकॉर्ड ऊंचाई छू सकता है सोना, एमपी के एक्सपर्ट्स की नजरें अब 2 लाख पर

Gold Price: पिछले कुछ दिनों से सोना-चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इस गिरावट ने आम लोगों को बड़ी राहत दे दी है। लेकिन मध्यप्रदेश के बुलियन मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि आप इसे 'तूफान से पहले की शांति' मान सकते हैं। प्रदेश के बड़े सराफा बाजार रतलाम और इंदौर को माना जाता है। इंदौर में जहां 22 कैरेट सोने के भाव आज 1,39,700 पर खुले हैं, तो 24 कैरेट के 1,52,400 पर। वहीं दुनिया भर में ट्रिपल एस के नाम से मशहूर रतलाम में 24 कैरेट सोना 1,52,500 रुपए प्रति 10 ग्राम वहीं 22 कैरेट सोना 1,39,800 पर आ गया। वहीं चांदी करीब 2 लाख रुपए तक नीचे आ गई है। लेकिन क्या मार्च के बाद सोना रिकॉर्ड तोड़ महंगा हो सकता है?