सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी, फटाफट यहां चेक करें कितना हुआ महंगा

Gold Rate in madhya pradesh Today: मध्यप्रदेश के चार बड़े शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने का भाव देखें।

भोपाल। सोने-चांदी की कीमत (Gold Silver Rate Today) में इस समय उतार चढ़ाव जारी है. सराफा बाजार में आज सोने की कीमत में तेजी आई है वहीं चांदी भी आज महंगी हो गई है। वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच आज एमसीएक्स पर सोने-चांदी की कीमतों (Sone ka bhav) में तेजी आते हुए देखी गई है।

एमसीएक्स (MCX) सोना जून वायदा 0.37 फीसदी यानी 172 रुपये बढ़कर 46,780 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता हुआ देखा गया, जबकि चांदी (Silver) मई वायदा 0.43 फीसदी की तेजी के साथ 67,931 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार करती हुई देखी गई।

जानिए सोने-चांदी का ताजा भाव

भोपाल इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर बड़े शहर हैं जहां सोने-चांदी का बड़ा कारोबार होता है। इन शहरों में सोने के भावों में आंशिक अंतर होता है। जो क्षेत्र के हिसाब से निर्भर करता है। प्रदेश में अधिकतर लोग सोने की ज्वैलरी 22 कैरेट में बनवाते हैं। इसी के आधार पर कीमतें भी तय होती हैं। सराफा बाजारों में सोने की वर्तमान कीमतों के साथ ही उसकी शुद्धता, मैकिंग चार्ज, सोने का वजन और जीएसटी के आधार पर घट-बढ़ जाती है।

भोपाल सराफा बाजार में सोने के भाव

gold rate in bhopal today

राजधानी भोपाल के सराफा बाजार में 15 अप्रैल को 24 कैरेट सोने के भाव 47530 रुपए और 22 कैरेट सोने के भाव 43920 रुपए प्रति ग्राम पर रहे।

Gold Price Per Gram in Bhopal (INR)

GOLD 1 GRAM 8 GRAM 10 GRAM 22 Carat 4392 35136 43920 24 Carat 4753 38024 47530

इंदौर सराफा बाजार में सोने के भाव

gold rate in Indor today

मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के सराफा बाजार में आइए जानते हैं ताजा भाव।

Gold Price Per Gram in Indor (INR)

GOLD 1 GRAM 8 GRAM 10 GRAM 22 Carat 4392 35136 43920 24 Carat 4753 38024 47530

जबलपुर सराफा बाजार में सोने के भाव

gold rate in jabalpur today

Gold Price Per Gram in jabalpur (INR)

GOLD 1 GRAM 8 GRAM 10 GRAM 22 Carat 4396 35168 43960 24 Carat 4754 38032 47540

ग्वालियर सराफा बाजार में सोने के भाव

gold rate in gwalior today

Gold Price Per Gram in gwalior (INR)

GOLD 1 GRAM 8 GRAM 10 GRAM 22 Carat 4395 35160 43950 24 Carat 4752 38016 47520

एक सप्ताह में कब कितना हुआ बदलाव

Recent Gold Rate Changes in Madhya Pradesh

DATE 22 CT (1 GRAM) 24 CT (1 GRAM) 22CT (8 GRAM) 22CT (8 GRAM) 14-Apr-21 Rs. 4402 Rs. 4763 Rs. 35216 Rs. 38104 13-Apr-21 Rs. 4402 Rs. 4763 Rs. 35216 Rs. 38104 12-Apr-21 Rs. 4402 Rs. 4763 Rs. 35216 Rs. 38104 11-Apr-21 Rs. 4396 Rs. 4757 Rs. 35168 Rs. 38056 10-Apr-21 Rs. 4396 Rs. 4757 Rs. 35168 Rs. 38056

उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था सोना

पिछले साल कोरोना संकट की वजह से लोगों ने सोने में जमकर निवेश किया था, अगस्त 2020 में MCX पर 10 ग्राम सोने का भाव 56191 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। सोने की कीमतों में कमी और आयात शुल्क में कटौती से खुदरा ग्राहकों और आभूषण विक्रेताओं का रुझान सोने की ओर बढ़ा है। अगस्त 2020 में दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का हाजिर भाव 57008 रुपये प्रति 10 ग्राम के मार्क पर पहुंच गया था। यह सोने का अब तक का उच्च स्तर है। अब हाजिर बाजार में सोने की कीमत 22 फीसदी तक सस्ता हो चुकी है।