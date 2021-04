जानिए- आज प्रदेशभर में किस भाव पर बिक रहा है 10 ग्राम सोना

Gold Rate in madhya pradesh Today: मध्यप्रदेश के चार बड़े शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने का भाव देखें।

भोपाल। मध्यप्रदेश इस समय शादियों का सीजन शुरू हो गया है, लेकिन सोना (Gold Silver Rate Today) अपने सर्वोच्च स्तर से अभी भी लगभग 9300 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता मिल रहा है। हालांकि, शादियों की शुरुआत होने के साथ-साथ सोने और चांदी की कीमत में मामूली उछाल देखने को मिला है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज सोने में तेजी (Sone ka bhav) के साथ कारोबार होता हुआ देखा गया है। सोना जून वायदा 163 रुपये की तेजी के साथ 47,516.00 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आया है। चांदी मई वायदा 273 रुपये की गिरावट के साथ 68,411 रुपये के स्तर पर कारोबार करती हुई देखी गई है।

जानिए सोने-चांदी का ताजा भाव

भोपाल इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर बड़े शहर हैं जहां सोने-चांदी का बड़ा कारोबार होता है। इन शहरों में सोने के भावों में आंशिक अंतर होता है। जो क्षेत्र के हिसाब से निर्भर करता है। प्रदेश में अधिकतर लोग सोने की ज्वैलरी 22 कैरेट में बनवाते हैं। इसी के आधार पर कीमतें भी तय होती हैं। सराफा बाजारों में सोने की वर्तमान कीमतों के साथ ही उसकी शुद्धता, मैकिंग चार्ज, सोने का वजन और जीएसटी के आधार पर घट-बढ़ जाती है।

भोपाल सराफा बाजार में सोने के भाव

gold rate in bhopal today

राजधानी भोपाल के सराफा बाजार में 19 अप्रैल को 24 कैरेट सोने के भाव 48780 रुपए और 22 कैरेट सोने के भाव 45170 रुपए प्रति ग्राम पर रहे।

Gold Price Per Gram in Bhopal (INR)

GOLD 1 GRAM 8 GRAM 10 GRAM 22 Carat 4517 36136 45170 24 Carat 4878 39024 48780

इंदौर सराफा बाजार में सोने के भाव

gold rate in Indor today

मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के सराफा बाजार में आइए जानते हैं ताजा भाव।

Gold Price Per Gram in Indor (INR)

GOLD 1 GRAM 8 GRAM 10 GRAM 22 Carat 4517 36136 45170 24 Carat 4878 39024 48780



जबलपुर सराफा बाजार में सोने के भाव

gold rate in jabalpur today

Gold Price Per Gram in jabalpur (INR)

GOLD 1 GRAM 8 GRAM 10 GRAM 22 Carat 4521 36168 45210 24 Carat 4879 39032 48790

ग्वालियर सराफा बाजार में सोने के भाव

gold rate in gwalior today

Gold Price Per Gram in gwalior (INR)

GOLD 1 GRAM 8 GRAM 10 GRAM 22 Carat 4520 36160 45200 24 Carat 4877 39016 48770



एक सप्ताह में कब कितना हुआ बदलाव

Recent Gold Rate Changes in Madhya Pradesh

DATE 22 CT (1 GRAM) 24 CT (1 GRAM) 22CT (8 GRAM) 24CT (8 GRAM) 18-Apr-21 Rs. 4474 Rs. 4835 Rs. 35792 Rs. 38680 17-Apr-21 Rs. 4474 Rs. 4835 Rs. 35792 Rs. 38680 16-Apr-21 Rs. 4441 Rs. 4802 Rs. 35528 Rs. 38416 15-Apr-21 Rs. 4380 Rs. 4761 Rs. 35040 Rs. 38088 14-Apr-21 Rs. 4402 Rs. 4763 Rs. 35216 Rs. 38104

उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था सोना

पिछले साल कोरोना संकट की वजह से लोगों ने सोने में जमकर निवेश किया था, अगस्त 2020 में MCX पर 10 ग्राम सोने का भाव 56191 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। सोने की कीमतों में कमी और आयात शुल्क में कटौती से खुदरा ग्राहकों और आभूषण विक्रेताओं का रुझान सोने की ओर बढ़ा है। अगस्त 2020 में दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का हाजिर भाव 57008 रुपये प्रति 10 ग्राम के मार्क पर पहुंच गया था। यह सोने का अब तक का उच्च स्तर है। अब हाजिर बाजार में सोने की कीमत 22 फीसदी तक सस्ता हो चुकी है।