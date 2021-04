महंगा हुआ सोना, चांदी भी चमकी, जानिए आज का नया रेट

Gold Rate in madhya pradesh Today: मध्यप्रदेश के चार बड़े शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने का भाव देखें।

भोपाल। सोने के दाम में आज 600 रुपये प्रति 100 ग्राम बढ़ गए हैं। मतलब कि अगर आप 10 ग्राम सोना (Gold Silver Rate Today) खरीद रहे हैं तो मंगलवार को आपको 60 रुपये अधिक पेमेंट करना होगा। हालांकि ग्लोबल मार्केट में सोने के दाम (Sone ka bhav) में गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल महीने में पीली धातु के दाम में इजाफा बना हुआ है। देश भर में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है।

वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में मजबूती आने और डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी आने से सोमवार को दिल्ली में सोना 411 रुपये चढ़कर 47,291 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी भी 338 रुपये से बढ़कर 68,335 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबार में कीमती पीली धातु 46,880 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी।

जानिए सोने-चांदी का ताजा भाव

भोपाल इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर बड़े शहर हैं जहां सोने-चांदी का बड़ा कारोबार होता है। इन शहरों में सोने के भावों में आंशिक अंतर होता है। जो क्षेत्र के हिसाब से निर्भर करता है। प्रदेश में अधिकतर लोग सोने की ज्वैलरी 22 कैरेट में बनवाते हैं। इसी के आधार पर कीमतें भी तय होती हैं। सराफा बाजारों में सोने की वर्तमान कीमतों के साथ ही उसकी शुद्धता, मैकिंग चार्ज, सोने का वजन और जीएसटी के आधार पर घट-बढ़ जाती है।

भोपाल सराफा बाजार में सोने के भाव

gold rate in bhopal today

राजधानी भोपाल के सराफा बाजार में 20 अप्रैल को 24 कैरेट सोने के भाव 48300 रुपए और 22 कैरेट सोने के भाव 44690 रुपए प्रति ग्राम पर रहे।

Gold Price Per Gram in Bhopal (INR)

GOLD 1 GRAM 8 GRAM 10 GRAM 22 Carat 4469 35752 44690 24 Carat 4830 38640 48300



इंदौर सराफा बाजार में सोने के भाव

gold rate in Indor today

मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के सराफा बाजार में आइए जानते हैं ताजा भाव।

Gold Price Per Gram in Indor (INR)

GOLD 1 GRAM 8 GRAM 10 GRAM 22 Carat 4469 35752 44690 24 Carat 4830 38640 48300

जबलपुर सराफा बाजार में सोने के भाव

gold rate in jabalpur today

Gold Price Per Gram in jabalpur (INR)

GOLD 1 GRAM 8 GRAM 10 GRAM 22 Carat 4473 35784 44730 24 Carat 4831 38648 48310

ग्वालियर सराफा बाजार में सोने के भाव

gold rate in gwalior today

Gold Price Per Gram in gwalior (INR)

GOLD 1 GRAM 8 GRAM 10 GRAM 22 Carat 4472 35776 44720 24 Carat 4829 38632 48290

एक सप्ताह में कब कितना हुआ बदलाव

Recent Gold Rate Changes in Madhya Pradesh

DATE 22 CT (1 GRAM) 24 CT (1 GRAM) 22CT (8 GRAM) 24CT (8 GRAM) 19-Apr-21 Rs. 4517 Rs. 4878 Rs. 36136 Rs. 39024 18-Apr-21 Rs. 4474 Rs. 4835 Rs. 35792 Rs. 38680 17-Apr-21 Rs. 4474 Rs. 4835 Rs. 35792 Rs. 38680 16-Apr-21 Rs. 4441 Rs. 4802 Rs. 35528 Rs. 38416 15-Apr-21 Rs. 4380 Rs. 4761 Rs. 35040 Rs. 38088

उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था सोना

पिछले साल कोरोना संकट की वजह से लोगों ने सोने में जमकर निवेश किया था, अगस्त 2020 में MCX पर 10 ग्राम सोने का भाव 56191 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। सोने की कीमतों में कमी और आयात शुल्क में कटौती से खुदरा ग्राहकों और आभूषण विक्रेताओं का रुझान सोने की ओर बढ़ा है। अगस्त 2020 में दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का हाजिर भाव 57008 रुपये प्रति 10 ग्राम के मार्क पर पहुंच गया था। यह सोने का अब तक का उच्च स्तर है। अब हाजिर बाजार में सोने की कीमत 22 फीसदी तक सस्ता हो चुकी है।