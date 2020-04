14 लाख Tax payers को सरकार की बड़ी सौगात, जारी होगा 5 लाख तक का रिफंड

भापोल/ देश में लॉकडाउन 25 मार्च से लागू है और जो 14 अप्रैल तक जारी रहेगा। मध्यप्रदेश में भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। क्योंकि प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश में अब तक 380 केस सामने आ चुके हैं। इसी लॉकडाउन के बीच सरकार द्वारा लगातार लोगों को राहत देने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। कोविड-19 के संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने आयकरदाताओं व छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है।

केंद्र सरकार नें पांच लाख रुपये तक के सभी लंबित आयकर रिफंड को तत्काल जारी करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सरकार ने वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि इसका लाभ 14 लाख करदाताओं को मिलेगा। वहीं इस विज्ञप्ति में ये भी कहा गया कि इनकम टैक्स ( Income tax ) रिफंड के अलावा सभी लंबित GST और कस्टम रिफंड को भी रिलीज किया जाएगा। सरकार के इस कदम से 1 लाख कारोबारियों को फायदा मिलेगा और सरकार कुल 18,000 करोड़ रुपये का रिफंड जारी करेगी

