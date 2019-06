आज रात से शुरु होने जा रहा है इन राशि वालों का शानदार समय, धन के साथ हर जगह मिलेगी विजय

भोपाल। आज रात आकाश में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। जिसके बाद अब कई लोगों में इसका असर साफ दिखाई देगा। दरअसल ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति को आकाश के ग्रह लगातार प्रभावित करते रहते हैं।



इसी सब के चलते कुंडली का मानव जीवन में खास प्रभाव माना गया है। वहीं ग्रहों की निरंतर गति व्यक्ति के समय में भी परिवर्तन लाने का काम करती है।

पंडित सुनील शर्मा के अनुसार ज्योतिष में मुख्य रूप से 9 ग्रहों को मान्यता है। साथ ही ये सभी किसी न किसी रुप में हर किसी को प्रभावित करते हैं। एक ओर जहां चंद्र मन का कारक माना जाता है,वहीं सूर्य आत्मा का...

दरअसल शनिवार - रविवार की मध्यरात्रि यानि 1व 2 जून की रात सुबह 12 बजकर 19 मिनट पर एक बड़ा परिवर्तन आकाश में होने जा रहा है। जिसके चलते कुछ राशि वालों को खास लाभ तो कुछ को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

पं. शर्मा बताते हैं कि इस दौरान बुध मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 20 जून को रात 02 बजकर 30 मिनट तक यहीं पर रहेंगे। यानि लगभग 20 दिनों के तक बुध मिथुन राशि में ही रहेंगे, जो कई मामलों में उठापटक की स्थिति भी पैदा कर सकते हैं।

वहीं सबसे शानदार असर 15 जून के बाद तब होगा जब सूर्य भी इसी राशि में पहुंच जाएंगे। जिसके चलते मिथुन राशि में बुधादित्य योग का निर्माण होगा।

इन 20 दिनों के दौरान बुध के मिथुन राशि में गोचर से सभी राशि के जातकों पर क्या कुछ असर देखने को मिलेगा और उस स्थिति में शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए क्या उपाय है, इस संबंध में पंडित सुनील शर्मा कहते हैं कि...

वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को प्राकृतिक रूप से शुभ ग्रह माना गया है। हालांकि बुध ग्रह शुभ ग्रह के संपर्क में आने पर शुभ प्रभाव व अशुभ ग्रह के संपर्क में आने पर बुरे प्रभाव भी देने लगता है। बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, तर्क शक्ति, गणित, व्यापार आदि का कारक माना गया है।

वहीं बुध ग्रह को मिथुन और कन्या राशि का स्वामित्व प्राप्त है। वहीं बुध अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र के स्वामी होते हैं। बुध के शुभ प्रभाव वाले जातक आमतौर पर एक अच्छे वक्ता, तर्क शक्ति और गणितीय कार्यों में निपुण होते हैं।

बुध का असर : Effects of mercury on your kundali...

मान्यता है कि बुध हमारी प्रज्ञा के देवता हैं। इसी लिए यदि बुध अगर कुंडली में शुभ ग्रहों के साथ विराजमान है तो जातक को जीवन में समृद्धि मिलती है।

वहीं आपकी कुंडली में बुध अगर अनुकूल अवस्था में न हो तो आपको बुध से जुड़े उपाय करने चाहिए। ऐसा करने से जीवन में आ रही कई परेशानियां दूर हो जाती हैं।

बुध का मंत्र- “ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः!”



2 जून 2019से शुरू होने वाले बुध के इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा।

ये पड़ेगा राशियों पर प्रभाव: Effects on you...



1. मेष राशि: Effect on aries .

गोचर के दौरान बुध आपकी राशि से तृतीय भाव में होंगे। इसे पराक्रम भाव भी कहा जाता है। तृतीय भाव में बुध के गोचर से आपका ध्यान पूरी तरह से आपके लक्ष्य पर होगा।

आप पूरी एकाग्रता से अपना कार्य कर पाने में सक्षम होंगे। इस राशि के जो जातक लेखन और मार्केटिंग व्यवसाय से जुड़े हैं उन्हें इस दौरान लाभ मिलेगा। इस अवधि में आपकी वाणी में मधुरता देखी जा सकती है, हालांकि उनकी सेहत में थोड़ी गिरावट आ सकती है।

उपाय: बुधवार के दिन ताज़े फलों का दान करें।

2. वृषभ राशि: Effect on Tauras.

बुध आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव को धन भाव भी कहा जाता है, ऐसे में आप धन संचय कर पाने में सक्षम होंगे। इस दौरान आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं।

सामाजिक स्तर पर आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। आपकी वाणी में इस दौरान कड़वाहट आ सकती है। इसलिए लोगों से सोच-समझकर बातें करें।

आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा, प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में आपको लाभ हो सकता है। इस राशि के वो जातक जो प्रेम में पड़े हैं अपनी बातों को इस दौरान सही तरीके से अपने साथी के सामने रख पाएंगे।

उपाय: बुधवार के दिन अपनी कनिष्ठ उंगली में पन्ना रत्न धारण करें।

3. मिथुन राशि: Effect on gemini .

आपकी राशि यानि आपके लग्न भाव या प्रथम भाव में बुध का गोचर हो रहा है। बाकी राशियों के मुकाबले आप पर इस गोचर का असर अधिक होगा। आप लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनेंगे।

समाज के बीच आपकी छवि सुधरेगी और लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। घर वालों के चेहरे पर हंसी देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी।

इस गोचर के दौरान आपकी बोलने की कला से लोग प्रभावित होंगे, कुछ लोग इस दौरान आपकी सलाह भी ले सकते हैं। छात्रों को अपनी मेहनत का अच्छा फल इस दौरान मिल सकता है।

उपाय: नियमित रूप से ‘ॐ बुं बुधाय नमः’ मंत्र का जप करें।

4. कर्क राशि: Effect on cancer .

बुध का गोचर आपकी राशि से द्वादश भाव में हो रहा है। यह भाव व्यय भाव भी कहलाता है। इस दौरान कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में ना पड़ें नहीं तो धन खर्च हो सकता है।

सामाजिक स्तर पर आपको संभलकर चलना होगा, विवाद की स्थिति बन सकती है। इस गोचर की अवधि में इस राशि के कुछ जातक विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं।

नौकरी पेशा से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा है आप कार्यक्षेत्र में अपने अच्छे काम से सबको प्रभावित करेंगे।

उपाय: श्री विष्णु मंदिर में शुद्ध गाय का घी चढ़ाएं।

5. सिंह राशि: Effects on leo .

इस दौरान आपकी राशि से एकादश भाव में बुध गोचर करेंगे। इस भाव से लाभ, आय के बारे में विचार करते हैं। इस गोचर के दौरान नौकरी पेशा लोगों को अच्छे फल मिलने की पूरी उम्मीद है।

आपकी आय में इस दौरान वृद्धि हो सकती है। जो इच्छाएं आपने दिल में दबाकर रखीं थी वो भी इस अवधि में पूरी हो सकती हैं।

सामाजिक स्तर पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा और आपकी मुलाक़ात कुछ ऐसे लोगों से हो सकती है जो आने वाले समय में आपके जीवन में ख़ास महत्व रखेंगे।

उपाय: सूर्य देव की उपासना करें और उन्हें जल चढ़ाएं।

6. कन्या राशि: Effect on virgo .

बुध ग्रह आपकी राशि से दशम भाव में गोचर करेंगे। इस भाव को कर्म भाव भी कहा जाता है। इस वक्त आपके हाथ में जो भी काम आएगा उसे आप पूरी रचनात्मकता के साथ पूरा करेंगे।

कार्यक्षेत्र में अच्छा काम करेंगे, लोगों से बात करना इस दौरान आपको ज्यादा पसंद नहीं आएगा। कारोबारियों ने भविष्य को सुधारने के लिए जो नई योजनाएं बनाई थीं उनसे लाभ प्राप्त हो सकता है।

पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत नोक झोक हो सकती है। समस्याओं का समाधान निकालने के लिए प्रयास करें।

उपाय: बुधवार के दिन अपनी कनिष्ठ अंगुली में उत्तम कोटि का पन्ना धारण करें।

7. तुला राशि: Effect on libra

आपके धर्म भाव यानि नवम भाव में इस दौरान बुध का गोचर हो रहा है। इस भाव से धर्म, किस्मत आध्यात्मिकता के बारे में विचार करते हैं। इस भाव में बुध के गोचर से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।

इस दौरान किस्मत आपके साथ रहेगी। वहीं धन लाभ के योग बन रहे हैं। सामाजिक स्तर पर आपका कद बढ़ेगा। आपकी स्पष्टवादिता आपको लोकप्रिय बनाएगी।

इस दौरान धर्म से जुड़ी बातें आपको आकर्षित करेंगी और आप किसी आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में भी आ सकते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए यह गोचर शुभ है।

उपाय: ‘ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः’ मंत्र का जप करें।



8. वृश्चिक राशि: Effects on scorpio .

बुध का गोचर आपके अष्टम भाव में होने वाला है। यह आयु भाव है, इस भाव में बुध के गोचर से आपको धन से जुड़े मामलों में सतर्कता से चलना होगा।

इस दौरान छोटी सी भूल भी आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। कारोबारी किसी तरह की गुप्त संधि इस दौरान कर सकते हैं। इस राशि के कुछ जातकों को अचानक लाभ होने की भी संभावना है।

वहीं सेहत के प्रति आपका ढुलमुल रवैया आपको परेशानी दे सकता है। त्वचा से संबंधित कोई बीमारी है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। वाणी में मिठास बनाए रखने की इस समय कोशिश करें।

उपाय: बुधवार के दिन गौशाला में साबुत मूंग की दाल दान करें।

9. धनु राशि : Effects on sagittarius .

आपकी राशि में बुध का गोचर सप्तम भाव में होगा। इस भाव को विवाह भाव भी कहा जाता है और इस भाव से जीवन में होने वाली साझेदारियों के बारे में पता चलता है।

इस दौरान आप अपनी संवाद शैली से अपने जीवनसाथी को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति भी बन सकती है। हालांकि यह विवाद ज्यादा समय तक नहीं चलेगा।

वहीं नौकरी पेशा लोगों को इस गोचर से अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस दौरान आपका प्रमोशन हो सकता है इसके साथ ही आय में भी वृद्धि हो सकती है।

उपाय: गाय को गुड़ खिलाएं।

10. मकर राशि: Effects on capricorn .

आपकी राशि से षष्टम भाव पर बुध का गोचर होगा। यह शत्रु भाव है, इस भाव में बुध के गोचर के चलते कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में आपको मनमाफिक परिणाम मिल सकते हैं। जिससे आपके जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाएंगी।

इस अवधि में आपके शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। आपकी तार्किक क्षमता आपके विरोधियों को आपके सामने टिकने नहीं देगी। हालांकि किसी भी क्षेत्र में अच्छे फल पाने के लिए इस दौरान आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।

आर्थिक पक्ष भी सामान्य रहने की उम्मीद है। बेवजह के खर्चे आपको मानसिक तनाव दे सकते हैं। जो जातक किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अधिक मेहनत करने की इस दौरान जरूरत है, तभी अच्छे परिणाम मिलेंगे।

उपाय: शुद्ध घी का दीपक जलाकर ‘श्री विष्णु सहस्रनाम’’ का जप करें।

11. कुंभ राशि: Effects on Aquarius .

आपकी राशि से पंचम भाव में बुध का गोचर होगा। यह भाव आपके ज्ञान का, संतान का और विद्या का कारक माना जाता है। इस भाव में बुध के गोचर से छात्रों को अच्छे परिणाम मिलेंगे।

शिक्षा के क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी और जटिल समस्याओं को भी आप आसानी से हल कर पाएंगे।

वहीं नौकरी पेशा लोगों की आमदनी में बढ़ोत्तरी हो सकती है।

कारोबारियों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा, आप अपने धन का उपयोग इस दौरान लोगों की मदद करने में भी कर सकते हैं।

उपाय: गाय की सेवा करें और उन्हें हरी सब्जियां खिलाएं।

12. मीन राशि : Effects on pisces

आपकी राशि से चतुर्थ भाव में बुध गोचर करेगा। यह भाव सुख व माता का भाव भी कहलाता है। पारिवारिक जीवन के लिए यह गोचर बहुत शुभ है। परिवार के लोगों के बीच इस समय सामंजस्य देखने को मिलेगा।

परिवार की अच्छी स्थिति आप के अंदर जोश भरेगी और इसके चलते निजी जीवन में भी आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे।

इस राशि के कुछ लोग इस दौरान नया घर या वाहन खरीद सकते हैं। हालांकि कोई भी फैसला लेने से पहले यह जरूर देख लें कि इससे आपकी आर्थिक स्थिति न बिगड़े।

कार्यक्षेत्र में आप अपनी क्षमता का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अच्छे परिणाम भी आपको भविष्य में मिलेंगे।

उपाय: गणेश जी की प्रतिमा को हरे रंग की दूर्वा (घास) चढ़ाएं।

इस माह जून में ये रहेगी ग्रहों की चाल: Graho ki Chal...

जून माह में पांच ग्रह अपनी राशि बदल कर दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे।

: सूर्य- ज्योतिष गणना के अनुसार सूर्य लगभग एक महीने के अंतराल में अपनी राशि बदलते हैं। सूर्य इस समय वृष राशि में है। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे।

: चंद्रमा- चंद्रमा हर ढाई दिन में एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं।

: मंगल- मंगल का राशि परिवर्तन काफी महत्वपूर्ण होता है। मंगल के राशि परिवर्तन से कई शुभ-अशुभ घटनाएं होने लगती है। अभी मंगल मिथुन राशि में चल रहे हैं। 22 जून को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। जिसके बाद मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेगा।

: बुध- जून महीने का पहला राशि परिवर्तन बुध से हुआ है। 1 जून की रात अंग्रेजी तिथि के हिसाब से 2 की सुबह को बुध वृष राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। जो 20 जून तक इसी राशि में रहेगा।

: शुक्र- शुक्र ग्रह को सुख और वैभव का प्रतीक माना जाता है। 4 जून को शुक्र वृष राशि में गोचर होगा जिससे कई राशियों पर इसका असर होगा।

: गुरु- इस महीने गुरु का राशि परिवर्तन नहीं होगा। जून महीने में भी गुरु वृश्चिक राशि में रहेगा।

: शनि- शनि ढाई साल में अपनी राशि बदलता है। इस समय शनि धनु राशि में वक्री स्थिति में है।

: राहु और केतु- जून महीने में राहु मिथुन राशि में और केतु धनु राशि में शनि के साथ होगा।