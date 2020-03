कोरोना वायरस को लेकर GOOGLE ने बताए बचाव के तरीके, आप भी अपनाएं

भोपाल। पूरे भारत देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। लोग अब इसको लेकर सतर्क हो चुके हैं। आपको बता दें कि देशभर में संक्रमण के 28 नए मामले सामने आए जो एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा है। मुंबई में 2 महिलाओं और छत्तीसगढ़ में 1 में कोरोना की पुष्टि हुई है।

इस तरह देश में संक्रमण के कुल 174 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें से 25 विदेशी हैं। तीन लोगों की मौत भी हो चुकी है। तेजी से बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसे फैलने से रोकने के लिए कई कदम भी उठाए गए हैं।

वहीं अब गूगल ने भी लोगों को कोरोना से सतर्क रहने की शुरुआत की है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए टेक कंपनी गूगल (Google) ने DO THE FIVE. Help stop coronavirus पहल की शुरुआत की है। Google इस पहल से यूजर्स अपने और अपने परिवार को खतरनाक कोरोना वायरस से बचा सकेंगे। जानिए गूगल ने अपनी इस पहल में क्या बताया है....

गूगल ने अपने होम पेज पर नीचे की तरफ DO THE FIVE. Help stop coronavirus नीचे की तरफ लाल रंग से लिखा दिखाया है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो Google आपको उन पांच चीजों के बारे में बताएगा जिनसे आप कोरोना से बच सकते हैं। जानिए क्या हैं वो पांच चीजें.....

- यूजर्स को 15 मिनट के बाद हाथ साफ पानी से धोने होंगे।

- खांसते समय मुंह को कवर करना होगा।

- बार-बार मुंह पर हाथ नहीं लगाना है।

- लोगों से दूरी बनाए रखें।

- अगर आपकी तबियत खराब हो, तो घर में ही रहे। कुल मिलाकर कहें तो गूगल की छोटी-सी पहल कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकती है।