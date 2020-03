शिवराज की शपथ से पहले गोपाल भार्गव ने दिया इस्तीफा

भोपाल/ बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होने से पहले गोपाल भार्गव ने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। विधायक दल की बैठक में नए नेता का चुनाव होगा। अभी तक यह तय माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ही विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। आलाकमान ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है।

बीजेपी के कद्दावर नेता और सागर जिले के रहली से विधायक गोपाल भार्गव ने विधानसभा के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मैं आज से नेता प्रतिपक्ष के पद से त्यागपत्र देता हूं। कृप्या तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र को स्वीकार करने का कष्ट करें।

BJP leader Arun Singh, who has been appointed as the Observer of Madhya Pradesh, and state in-charge Vinay Sahasrabuddhe to hold a meeting via video conference later today on formation of state govt. pic.twitter.com/plTVWqO214