पाकिस्तान वाले बयान पर गोपाल भार्गव को चुनाव आयोग ने दी नसीहत

भोपाल/ झाबुआ उपचुनाव में पाकिस्तान की बात कर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव फंस गए हैं। चुनाव आयोग इस बयान को आचार संहिता का उल्लंघन माना है। इसके लिए चुनाव आयोग ने गोपाल भार्गव को नसीहत भी दी है। भार्गव बीजेपी उम्मीदवार भानु भूरिया को जिताने के लिए लगातार झाबुआ में कैंपेन कर रहे हैं।

दरअसल, बीजेपी उम्मीदवार भानु भूरिया के समर्थन में झाबुआ में मंच से गोपाल भार्गव ने कहा कि बीजेपी के उम्मीदवार भानु भूरिया हिंदुस्तान और कांग्रेस उम्मीदवार कांतलाल भूरिया पाकिस्तान को रिप्रजेंट करते थे। इस बयान पर काफी हंगामा हुआ था। अब चुनाव आयोग ने भार्गव के इस बयान को आचार संहिता का उल्लंघन माना है। चुनाव आयोग ने गोपाल भार्गव को नसीहत दी है कि भविष्य में जनता को संबोधित करते हुए अधिक सावधान रहने की जरूरत है।

Election Commission finds BJP leader, Gopal Bhargava's comment "BJP candidate represents India, Congress candidate represents Pakistan" during an election rally in Jhabua, in violation of Model Code of Conduct. EC advised him to be more careful in future while addressing public. pic.twitter.com/WMxvYoW3J7