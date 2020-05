कोरोना महामारी के बीच MP में 'बंगला पॉलिटिक्स', आमने-सामने बीजेपी और कांग्रेस

भोपाल. मध्यप्रदेश में कमलनाथ की सरकार जाते ही अब उनके मंत्रियों के हाथ से अब सरकारी बंगला भी जाता दिख रहा है। शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार के पूर्व 24 मंत्रियों को बंगले खाली कराने को नोटिस दिए थे, अब इसको लेकर सियासत गरमा गई है।

कांग्रेस का आरोप है कि कोरोना वायरस की महामारी में शिवराज सिंह चौहान की सरकार का यह कदम बेहद शर्मनाक है, जबकि बीजेपी ने इसे एक सामान्य प्रक्रिया बताते हुए कांग्रेस पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है।

दरअसल, मध्यप्रदेश गृह विभाग ने 24 पूर्व मंत्रियों को 13 मई को आदेश जारी कर उनके आवास आवंटन को निरस्त कर दिया था और 20 मई तक खाली करने की मोहलत दी थी। इसके बाद भी पूर्व मंत्रियों ने सरकारी बंगले खाली नहीं किए। इसके बाद संपदा संचालनालय मध्यप्रदेश ने बुधवार को कांग्रेस नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत के भोपाल स्थित सरकारी बंगले को सील कर दिया।

इस पर मध्य प्रदेश से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ट्वीट कर कहा कि यह मध्यप्रदेश सरकार की दिल दहलानेवाली कार्रवाई है। कोरोना वायरस की महामारी के बीच कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों को सरकारी आवास खाली करने के नोटिस दिए गए हैं। कोविड-19 के हॉट स्पॉट भोपाल में पूर्व मंत्रियों को सरकारी आवास खाली करने को कहा जा रहा है।

Shocking action of MP Govt. In the midst of corona pandemic authorities issue eviction notices to 24 Cong ex ministers. In hot spot bhopal asking ex ministers to vacate Govt residences. @ChouhanShivraj @drnarottammisra personally ensuring. SC/HC bar coercive action in #coronatime