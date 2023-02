ढाबों होटलों में नहीं मिलेगी तंदूरी रोटी, सरकार ने लगाया बैन, आदेश नहीं मानने पर 5 लाख का जुर्माना

तंदूर भट्टी के प्रयोग पर रोक के आदेश जारी, प्रदेश के चारो महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में अब नही होगा तंदूर का उपयोग।

भोपाल। मध्यप्रदेश में स्वाद के शौकीनों के लिए बुरी खबर है. उन्हें अब तंदूर की करारी और लजीज रोटी का स्वाद चखने को नहीं मिलेगा. सरकार ने ढाबों होटलों में तंदूर भट्टी के प्रयोग पर रोक के आदेश Order to ban the use of Tandoor Bhatti जारी कर दिए हैं। आदेश के अंतर्गत तंदूर का उपयोग किये जाने पर 5 लाख तक का जुर्माना लगेगा। बढ़ते वायु प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रतिबंध लगाया गया है।