पढ़ें, राजस्व वसूली में गिरावट आने से शासन को हर साल लग रही करोड़ों की चपत

बैतूल जिले में शासन को हर साल करोड़ों रुपए के राजस्व की चपत लग रही है, क्योंकि डायवर्सन, भूअर्जन, भूभाटक कर सहित अन्य मदों में करोड़ों रुपए का राजस्व वसूला नहीं जा सका है। अब वसूली के लिए राजस्व अमले को लक्ष्य निर्धारित किया गया है लेकिन वसूली की रफ्तार काफी धीमी है।

Tehsil Office from where notices for recovery are being issued