मध्यप्रदेश में सरकार बेचेगी ऑनलाइन शराब, मंत्री ने बताया इसकी सच्चाई

भोपाल/ कैबिनेट से मंजूरी के बाद मध्यप्रदेश में नई आबकारी नीति का प्रारूप सामने आ गया है। सरकार ने इसमें कई बदलाव किए हैं। अब सोलह बड़े शहरों में शराब ठेके दुकान के स्थान पर क्लस्टर में देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से छोटे ठेकेदार रेस से बाहर हो जाएंगे। नई नीति सामने आने के बाद प्रदेश में यह भी चर्चा शुरू हो गई है कि प्रदेश की सरकार शराब की ऑनलाइन डिलीवरी भी कराएगी।

शराब की ऑनलाइन डिलीवरी को लेकर कमलनाथ की सरकार बीजेपी के निशाने पर थी। इस पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि शराब से वर्तमान-भविष्य दोनों बर्बाद होते हैं, फिर भी प्रदेश सरकार इस विनाश को घर तक पहुंचाने का कुत्सित प्रयास कर रही है। जिस सरकार पर युवाओं का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी है, वही उनके जीवन में घनघोर अंधेरे का कारण बन रही है। जनता उन्हें सबक सिखाएगी।



मंत्री ने दिया जवाब

ऑनलाइन शराब की बिक्री की बात पर विवाद बढ़ रहा था। उसके बाद वाणिज्य कर मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि नई आबकारी नीति में घर तक शराब की ऑनलाइन डिलीवरी को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। ऑनलाइन प्रणाली सिर्फ चोरी पर अंकुश लगाने के लिए है। ऑनलाइन का अर्थ है ट्रांजिट परमिट ऑनलाइन जारी होना और बार कोड का अर्थ है। फैक्ट्री से वेयर हाउस और डिपो आदि तक परिवहन होने वाली शराब को ट्रैक और ट्रेस करना जिससे शराब का अवैध परिवहन ना हो सके।

Brajendra Singh Rathore, Madhya Pradesh Commercial Tax Dept Minister on state's new excise policy: There is no provision to deliver liquor online to households. The online system is to curb theft that used to happen, it's for goods that are supplied to warehouses from factories. pic.twitter.com/JI6G2HqRng